Şırnak'ta Rus yapımı METİS füzesi ele geçirildi

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, 4 Kasım'da Besta ve Bestler-Dereler bölgelerinde Şırnak, Siirt ve Van güvenlik güçlerince başlatılan hava destekli Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay operasyonunun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, operasyon kapsamında bugüne kadar 22 sığınak ve 4 erzak deposunun tespit edildiği kaydedilerek, “Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda, 1 adet 130 milimetre 2 bin metre menzilli yabancı menşeli Metis tanksavar silahı, 1 adet 130 milimetre tel güdümlü Metis tanksavar mühimmatı, 1 adet 82 milimetre havan, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Şiyar keskin nişancı tüfeği, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet Bixi makinalı tüfek, 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği ve 1 adet İncil ile bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.







İLK KEZ ELE GEÇİRİLDİ



Daha önce PKK terör örgütü yanlısı sosyal medya hesaplarında görüntüleri paylaşılan METİS tanksavar füzesinin kartuşu, 2015 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ele geçirilirken, Şırnak bölgesinde silahının ilk kez ele geçirildiği belirtildi. Sovyetler Birliği tarafından 1992 yılında geliştirilen, yarı otomatik güdümlü tanksavar füzesi sınıfında olan METİS, tanklara ve helikopterlere karşı kullanılıyor. Omuzdan veya tripod üzerinden ateşlenen füzenin, 13.8 kilo ağırlığında ve 98 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilirken, füzede 10 kilo TNT'ye eşdeğer nitelikte HEAT harp başlığı kullanılıyor. 2 kilometre etkili menzili bulunan füzenin başlığı, saniyede 200 metre hızla seyrederken, değerinin ise 70 bin Dolar civarında olduğu belirtiliyor. METİS tanksavar füzesinin Rusya, Suriye, İran, Bulgaristan, Kuzey Kore, Ermenistan, Hırvatistan, Bangladeş, Macaristan, Ukrayna ve Lübnan Hizbullahı tarafından kullanıldığı biliniyor.









Kaynak : İHA