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Samsun'da bıçaklı kavga!

Samsun'da bir kafedeki konserde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 12 Kasım 2017 Pazar 15:16
Samsun'da bıçaklı kavga!

Alınan bilgiye göre, kentteki bir alışveriş merkezindeki kafede dün gece sahne alan sanatçı Halil Sezai'nin konserinin son bölümünde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Ergin Tepegöz, sol bacağından bıçaklandı.

112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tepegöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli Abdurrahman K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak : AA

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