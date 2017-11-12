Muş'ta feci kaza: 2 ölü

Kaza, Muş-Bulanık karayolunun Alazlı köyü mevkiinde meydana geldi. Muş'tan Bulanık'a gitmekte olan Eyüp Güleç yönetimindeki 49 D 4031 plakalı tavuk yüklü minibüs, Alazlı köyü mevkiindeki hemzemin geçitte trenin altında kaldı.



Kazada araçta bulunan Doğan Erkoç olay yerinde feci şekilde can verirken, sürücü Eyüp Güleç ve oğulları Fırat ile Enes Güleç yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fırat Güleç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralı olan Eyüp Güleç ve Enes Güleç ise ameliyata alındı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazada feci şekilde can veren Doğan Erkoç'un vücudunun parçalarını topladı. Talihsiz adamın başı ve gövdesi trenin önünde bulunurken, ayakları ise vagonların altında bulundu. Ceset torbasına konan talihsiz adamın cenazesi morga kaldırıldı.



Köylülerden tepki

Bölgede son bir ay içerisinde 2 kaza olduğunu dile getiren Mikail Öztürk isimli vatandaş, "Hemzemin geçitte bu ay ikinci kaza oldu. Burada gereken önlem alınmıyor. Bu akşam da meydana gelen kazada, 2 kişi vefat etti. Birisi parçalanarak öldü. Parçaları, ayakları, kolları, ayrı ayrı yerlerden topladık. Gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından tren olay yerinden çekilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.