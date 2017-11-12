Melih Gökçek topa tuttu

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek, 'Ankapark projesinden vazgeçilmeli' diyen Meclis CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya hakkında sert açıklamalarda bulundu.



Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, Ankara turizmi için büyük bir fırsat olan Ankapark'ı CHP'li isme karşı sert sözlerle savundu.



İşte Melih Gökçek'in o açıklamaları;

1️⃣BİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN AYRILDIK...

CHP GRUP BAŞKANI ANKARA'NIN % 90'I BİTMİŞ, TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK PROJESİNDEN VAZGEÇİLİP,

ANKAPARK'DAKİ OYUNCAKLARI İSTEYEN İLÇELERE DAĞITILIP,

ANKAPARK'IN REKREASYON ALANI OLMASINI İSTEMİŞ... pic.twitter.com/4AxwaMsEnq — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Kasım 2017

2️⃣SAMİMİ SÖYLÜYORUM ANKARA BÜYÜKŞEHİR CHP GRUP BAŞKANI CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ ARASINDA EN MAKUL OLAN ARKADAŞLARDAN BİRİYDİ...

O BİLE BÖYLE SAÇMALAMAYA BAŞLADIYSA, ANKARA CHP'YE GEÇSE ANKARA'NIN NE HALE DÜŞÜNECEĞİNİ DÜŞÜNÜN...

ŞU İFADELERE BAKIN...⤵️ pic.twitter.com/AaiHElIWdF — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Kasım 2017

3️⃣BU SİVRİ ZEKALI ARKADAŞIMIN TEKLİFİ BU PARKIN 1217 ADET TEMAPARK OYUNCAĞINI YOK ETMEK pic.twitter.com/lfJOsNYnXK — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Kasım 2017

4️⃣ANKAPARK'DA 4 ADET 10.000 METREKARELİK, 6 ADET 5.000 METREKARELİK ÇELİK ÇADIR VAR...

BUNLAR SÖKÜLÜP İLÇE BELEDİYELERİNE DAĞITILMALIYMIŞ...

İŞTE YAZ/KIŞ HİZMET VERECEK 10.000 METREKARELİK ÇELİK ÇADIRDAKİ ROLLAR COASTER.

SÖKÜLMELİYMİŞ...

AKLINIZI PEYNİR EKMEKLE Mİ YEDİNİZ?.. pic.twitter.com/ep4OduHTGX — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Kasım 2017

5️⃣ONBİNLERCE ANKARA'LININ GEZDİĞİ VE GELENLERİN İSTİSNASIZ BEĞENİ VE TAKTİRİNİ KAZANAN BU PARK ÇALIŞMAZMIŞ...

DÜNYA GÖRÜŞÜ BU KADAR DAR OLANLARIN ELİNE ALLAH ANKARA'YI DÜŞÜRMESİN... pic.twitter.com/Q997bRL309 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Kasım 2017