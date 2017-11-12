Melih Gökçek topa tuttu

Melih Gökçek'ten, "Ankapark projesinden vazgeçilmeli" diyen CHP'li isme çok sert sözler: Ankapark, Ankara turizminin geleceğidir. Dilinizi Ankapark'tan çekin!
Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek, 'Ankapark projesinden vazgeçilmeli' diyen Meclis CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya hakkında sert açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, Ankara turizmi için büyük bir fırsat olan Ankapark'ı CHP'li isme karşı sert sözlerle savundu.
İşte Melih Gökçek'in o açıklamaları;
1️⃣BİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN AYRILDIK...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Kasım 2017
CHP GRUP BAŞKANI ANKARA'NIN % 90'I BİTMİŞ, TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK PROJESİNDEN VAZGEÇİLİP,
ANKAPARK'DAKİ OYUNCAKLARI İSTEYEN İLÇELERE DAĞITILIP,
ANKAPARK'IN REKREASYON ALANI OLMASINI İSTEMİŞ... pic.twitter.com/4AxwaMsEnq
2️⃣SAMİMİ SÖYLÜYORUM ANKARA BÜYÜKŞEHİR CHP GRUP BAŞKANI CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ ARASINDA EN MAKUL OLAN ARKADAŞLARDAN BİRİYDİ...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Kasım 2017
O BİLE BÖYLE SAÇMALAMAYA BAŞLADIYSA, ANKARA CHP'YE GEÇSE ANKARA'NIN NE HALE DÜŞÜNECEĞİNİ DÜŞÜNÜN...
ŞU İFADELERE BAKIN...⤵️ pic.twitter.com/AaiHElIWdF
3️⃣BU SİVRİ ZEKALI ARKADAŞIMIN TEKLİFİ BU PARKIN 1217 ADET TEMAPARK OYUNCAĞINI YOK ETMEK pic.twitter.com/lfJOsNYnXK— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Kasım 2017
4️⃣ANKAPARK'DA 4 ADET 10.000 METREKARELİK, 6 ADET 5.000 METREKARELİK ÇELİK ÇADIR VAR...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Kasım 2017
BUNLAR SÖKÜLÜP İLÇE BELEDİYELERİNE DAĞITILMALIYMIŞ...
İŞTE YAZ/KIŞ HİZMET VERECEK 10.000 METREKARELİK ÇELİK ÇADIRDAKİ ROLLAR COASTER.
SÖKÜLMELİYMİŞ...
AKLINIZI PEYNİR EKMEKLE Mİ YEDİNİZ?.. pic.twitter.com/ep4OduHTGX
5️⃣ONBİNLERCE ANKARA'LININ GEZDİĞİ VE GELENLERİN İSTİSNASIZ BEĞENİ VE TAKTİRİNİ KAZANAN BU PARK ÇALIŞMAZMIŞ...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Kasım 2017
DÜNYA GÖRÜŞÜ BU KADAR DAR OLANLARIN ELİNE ALLAH ANKARA'YI DÜŞÜRMESİN... pic.twitter.com/Q997bRL309
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
6️⃣5️⃣BU OYUNCAKLAR VE ÇADIRLAR SÖKÜLMELİYMİŞ.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Kasım 2017
PARKI İŞLETMEYE TALİP ÇIKMAZMIŞ.
HADİ ORADAN MEDENİYET DÜŞMANLARI...
ANKAPARK ANKARA TURİZMİNİN GELECEĞİDİR...
DİLİNİZİ ANKAPARK'DAN ÇEKİN... pic.twitter.com/yA8PbpErqx