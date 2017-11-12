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Melih Gökçek topa tuttu

Melih Gökçek'ten, "Ankapark projesinden vazgeçilmeli" diyen CHP'li isme çok sert sözler: Ankapark, Ankara turizminin geleceğidir. Dilinizi Ankapark'tan çekin!

Siyaset / 12 Kasım 2017 Pazar 09:04
Melih Gökçek topa tuttu

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek, 'Ankapark projesinden vazgeçilmeli' diyen Meclis CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, Ankara turizmi için büyük bir fırsat olan Ankapark'ı CHP'li isme karşı sert sözlerle savundu.

İşte Melih Gökçek'in o açıklamaları;

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İstifaBelediye BaşkanlığıAnkaparkMelih GökçekGrup Başkanvekili


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