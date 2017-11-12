Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Artuklu ilçesinde çıkan çatışmada PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi Etkisiz hale getirilen teröristler arasında sözde bölge yöneticilerinin de bulunduğu öğrenildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesi kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda çıkan çatışmada, 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristler arasında sözde bölge yöneticilerinin de bulunduğu öğrenildi. Kaynak : AA