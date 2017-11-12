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Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Artuklu ilçesinde çıkan çatışmada PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi Etkisiz hale getirilen teröristler arasında sözde bölge yöneticilerinin de bulunduğu öğrenildi.

3. Sayfa / 12 Kasım 2017 Pazar 17:26
Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesi kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda çıkan çatışmada, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında sözde bölge yöneticilerinin de bulunduğu öğrenildi. Kaynak : AA

Teröristler


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