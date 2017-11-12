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Kral Selman'ı istifa eden Hariri karşıladı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Medine'deki temaslarını tamamlayarak başkent Riyad'a döndü. Kral Selman, Lübnan eski Başbakanı Hariri ve diğer Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından karşılandı.

Dünya / 12 Kasım 2017 Pazar 01:40
Kral Selman'ı istifa eden Hariri karşıladı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman, Medine kentinde katıldığı bir dizi açılış ve programın ardından Riyad'a döndü.

Selman'ı, Riyad'daki Kral Selman Hava Üssü'nde kardeşi ve eski Savunma Bakanı Emir Mukrin bin Abdulaziz, Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayif ve diğer yetkililer karşıladı.

Üsteki karşılama salonunda ise birçok Suudi Arabistanlı yetkilinin yanı sıra önceki hafta Riyad'da istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri de bulunuyor olması dikkat çekti.

LÜBNAN BAŞBAKANI HARİRİ'NİN ŞAİBELİ İSTİFASI

Geçtiğimiz günlerde Lübnan Başbakanı Hariri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. Hariri, istifa açıklamasında, Lübnan'daki siyasi iklimin babası, eski başbakan Refik Hariri'nin öldürüldüğü dönemle benzerlik kurduğunu belirtmişti. Hariri, hayatına yönelik bir komplo kurulduğunu hissettiğini aktarmıştı.

İSTİFA SONRASI RİYAD'DA KALDI

Öte yandan, Hariri'nin Riyad'da zorla tutulduğu iddiaları ortaya atıldı. Hariri, istifa açıklamasının ardından BAE'ye gitti ve tekrar Riyad'a döndü, ancak Lübnan'a geri dönmemesi dikkat çekti.

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