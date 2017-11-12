İYİ Parti'nin kurucuları arasında 2 Ermeni var

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminden önce darbecilerin sloganlarına benzer söylemler kullanan ve ısrarla 'Başbakan olacağım' diyen Meral Akşener, MHP'den ihraç edilen bazı isimlerle bir araya gelerek İYİ Parti'yi kurdu.



Akşener'in partisinin kurucuları arasında yer alan 2 Ermeni isim dikkatlerden kaçmadı.



Ermenistan'da yayın yapan gazetelerin de gündeme taşıdığı 2 isimden biri olan Elmas Giragos, 2014 yılında Agos gazetesine verdiği röportajda Meral Akşener ile arasının çok iyi olduğuna dikkat çekmişti.



'MERAL HANIM KİLİSELERİMİZİ ZİYARET EDER'

Giragos, 'Meral Hanım bayramlarımızda kiliselerimizi ziyaret eder, oturur sohbet ederiz, seviyorum onu. Bana ‘kızım' diye hitap etti son buluşmamızda.' ifadelerini kullanmıştı.



'KİLİSEYE GİDERİM, ALLAH'IMI BİLİRİM, ERMENİYİM'

Elmas Giragos, “Kiliseye giderim, Allah'ımı bilirim. Ben Ermeniyim asla özümü saklamam. Türk vatandaşıyım ama ırkım Ermeni. Vatanımı bayrağımı seviyorum ve Türkiye'de yaşamaktan, Atatürk'ün çocuğu olmaktan gurur duyuyorum” sözleriyle o günlerde de gündem olmuştu.







ABDULLAH ÖCALAN ERMENİ DÖLÜDÜR

İYİ Parti kurucularınan Giragos, Meral Akşener'in terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında 'Ermeni dölüdür' dediğinin hatırlatılması üzerine, 'Terörden kaynaklı böyle demiş olabilir, kendisi eski içişleri bakanı aynı zamanda. Kardeşi şehit olduğu için duygusallıktan dolayı böyle demiş olabilir. Kadınlar daha hassas oluyorlar” demişti.



PARTİDEKİ 2. ERMENİ İSİM

Ermenistan medyasında çıkan haberlere göre; İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan ikinci Ermeni isim ise Taylan Yıldız.



Yıldız, Google'daki görevinden ayrılarak Meral Akşener'in ekibine katılmıştı.

