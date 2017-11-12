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Irak'ta askeri helikopter düştü: 7 ölü

Irak Hava Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin, eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu içindeki 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Dünya / 12 Kasım 2017 Pazar 11:23
Irak'ta askeri helikopter düştü: 7 ölü

Irak ordusunda görevli Teğmen Hakim el-Esedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın başkent Bağdat'ın yaklaşık 180 kilometre güneyindeki Vasıt vilayetine bağlı Şorca bölgesinde düştüğünü belirtti.

Helikopterde bulunan iki pilot ile 5 askerin hayatını kaybettiğini ifade eden Esedi, helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Esedi, söz konusu bölgede silahlı grupların bulunmadığını, dolayısıyla helikopterin teknik arıza sebebiyle düşme ihtimali üzerinde durduklarını kaydetti.

Kaynak : AA

BaşkentIrakTeknik Arıza


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