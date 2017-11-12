Gözaltına alınan Osman Baydemir ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Türk Hava Yolları'nın TK-1662 sefer sayılı Hamburg uçağıyla saat 16.45'te İstanbul'a gelen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Atatürk Havalimanı VIP salonunda polis tarafından gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürülen Baydemir, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.



Osman Baydemir hakkında, geçen yıl Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



Baydemir'in ifadesinin alınması için hakkında 'yakalama kararı' çıkarılmıştı. Baydemir'in ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.



Kaynak : İHA