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Engelli baba oğlunu boğarak öldürdü

Kayseri’de engelli baba, tartıştığı 12 yaşındaki hiperaktif oğlunu öldürdü. Olayın ardından intihara kalkışan baba, elleri ve üstü kanlı bir şekilde gözaltına alındı.

3. Sayfa / 12 Kasım 2017 Pazar 17:11
Engelli baba oğlunu boğarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi Seyhan Sokak'ta 43 yaşındaki Hasan E. ile 12 yaşındaki hiperaktif olan oğlu H.E. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada yürüme engelli Hasan E., oğlunu boğarak öldürdü. Komşuları çığlıkları duyarak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hasan E., oğlunu öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkıştı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede H.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrasında baba Hasan E., elleri ve üstü kanlı bir şekilde gözaltına alındı.

Yetkililer olayla ilgili işlem başlatırken, Hasan E.'nin toplam 3 çocuğu olduğu öğrenildi.




Kaynak : İHA

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