Down sendromlu Ömer, İstanbul Maratonu'nda kayboldu

İstanbul Maratonu'na katılan down sendromlu Ömer Yıldırım (15), henüz maratonun başlarındayken kayboldu.



Annesi ile birlikte İstanbul Maratonu'na katılan Ömer Yıldırım'ın ablası, Haberturk.com'a yaptığı açıklamada, Ömer'in son olarak, maraton fotoğrafçılarının çektikleri karelerde Dolmabahçe civarında görüldüğünün tespit edildiğini belirtti.



Ömer'in kaybolmasının ardından sosyal medyada da down sendromlu Ömer'in bulunması için harekete geçildi.



ÖMER'İ GÖRENLER BU NUMARAYA BİLGİ VEREBİLİR!



Ömer Yıldırım'ın görülmesi durumunda 0507 403 40 10 numaralı telefona bilgi verilebilir.