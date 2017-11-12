DEAŞ'lı infazcının kaldığı evden çıkan şaşırttı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'de yakalanan Iraklı DEAŞ üyesi Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin Kırşehir'de kaldığı evlere operasyon düzenlendi.



Ekipler, Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin Kırşehir'de saklanmasına aracılık ettikleri iddia edilen S.H.İ., A.A.F., M.A.K.'yı Kırşehir'de, H.H.İ.'yi ise Eskişehir'de yakalayarak gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda DEAŞ'ın sözde bayrağı, örgüte ait dokümanlar, fotoğraflar ve 50 bin dolar ele geçirildi. Ele geçirilen fotoğraflar arasında teröristin sözde DEAŞ bayrağı önünde bir düğünde ve bir infaz anında çekilmiş fotoğraflarının da bulunduğu öğrenildi.







Irak'ta DEAŞ'a muhalif olduğu için polis ağabeyini infaz ettiği görüntüsü terör örgütü DEAŞ'ın propagandası amacıyla sosyal medyada paylaşılan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali, Kırşehir'den otobüsle gittiği Kayseri'de terminalde yakalanmış ve sosyal medya hesabında da görüntüleri ortaya çıkmıştı.







DEAŞ'ın infazcısı yakalandı Kaynak : İHA