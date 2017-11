Başbakan Yıldırım CNN'e konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye ve Irak'taki iç savaşa, bölgesel sorunlara ve DEAŞ'la mücadeleye dikkati çekerek, 'PKK, YPG ve PYD var. Bunlar Kürt, Marksist-Leninist gruplar. Türkiye için sıkıntı oluşturuyorlar. Ayrıca ABD, DEAŞ'ı yenmek için bu örgütlerle birlikte çalışıyor. ABD'nin içinde bulunduğu tarzda bir iş birliğinin bölgede barış ve istikrarı inşa etmeye katkı sağlayacağını düşünmüyorum.' dedi.



Başbakan Yıldırım, Amerikan CNN televizyonunda yayınlanan GPS programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



ABD'nin İran politikasına ilişkin bir soru zerine Yıldırım, geçen 500 yıl boyunca İran ve Türkiye arasında hiç savaş yaşanmadığını ve Türkiye'nin bölgesel konulara ilişkin tutumunun net olduğunu kaydetti.



Yıldırım, 'Biz, herhangi bir mezhebin yayılmaya çalışılmasının istikrar, güvenlik ve bölgesel barış için iyi olmadığını söylüyoruz. Bu yüzden, Şii mezhebinin bölgede dağılması bölge için büyük tehlikedir. Dini bir savaş başladığında bunun ne zaman biteceğini ya da ne boyutlara erişeceğini kimse bilemez. Bu yüzden komşumuz İran'ı zaman zaman bu aktiviteleri cesaretlendirmemesi için dostça bilgilendiriyor ve uyarıyoruz.' diye konuştu.



'Irak'ın işgalinden bu yana ABD ve İran ilişkileri iyi değil'



ABD'nin İran politikasının da bilindiğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Irak'ın ilk ve ikinci işgalinden bu yana ABD ve İran ilişkileri iyi değil. Obama yönetimi sırasında, Birleşmiş Milletler'in (BM) diğer daimi üyeleriyle birlikte Almanya da dahil nükleer konularda yaptırımlar karşısında bir anlaşmaya vardılar. Şimdi yeni yönetim, Trump yönetimi İran'la karşı karşıya kalmaya daha istekli. Anlaşmayı saf dışı etmek, ortadan kaldırmak istiyorlar. Bunun yasal olarak mümkün olmadığını düşünüyorum çünkü bu ikili değil, çoklu bir anlaşma.'



Yıldırım, anlaşmanın Avrupalı taraflarının ABD ile aynı görüşte olmadığını vurgulayarak, 'Biliyorsunuz, ABD bugünlerde bölgede yeni bir koalisyon kurmaya çalışıyor. Suudi Arabistan ve İran ilişkilerinin uzun zamandır iyi gitmediği de sır değil. Bu, birinci faktör. Diğer faktör ise küçük ülkeler bir araya geliyor ve Katar'a karşı bir ittifak oluşturuyor.' diye konuştu.



Bu tür tutumların çok zararlı olduğuna işaret eden Yıldırım, 'Biliyorsunuz, bölgede zaten çok sayıda sorunumuz bulunuyor. Suriye'de ve Irak'ta iç savaş var, yönetim eksikliği, DEAŞ var. Herkes DEAŞ'la mücadele etmeye çalışıyor. PKK, YPG ve PYD var. Kürt, Marksist-Leninist gruplar bunlar, bunlar Türkiye için sıkıntı oluşturuyor. Ayrıca ABD, DEAŞ'ı yenmek için bu örgütlerle birlikte çalışıyor. ABD'nin içinde bulunduğu tarzda bir iş birliğinin bölgede barış ve istikrarı inşa etmeye katkı sağlayacağını düşünmüyorum.' ifadesini kullandı.



'Türkiye, her türlü terör tehdidin Avrupa'ya yayılmamasında önemli rol oynuyor'



Yıldırım, Suriye'de milyonlarca kişinin yerinden edildiğinin, bir milyondan fazla masumun gereksiz yere öldürüldüğünün altını çizerek, şöyle devam etti:



'Yerinden edilmiş 3,5 milyondan fazla Suriyeli hayatlarını kurtarmak için Türkiye'ye sığındı. 6 yıldan uzun süredir, onlara ev sahipliği yapıyoruz, eğitim ve barınma imkanı sağlıyoruz. Bu bizim için büyük bir sorun. İhtiyacı olanlara, tehdit altında olanlara sizi kabul etmiyoruz diyemeyiz, onlara her zaman kapımız ve kollarımız memnuniyetle açık. Eğer bölgede yeni bir tehdit, yeni bir savaş ortaya çıkarsa bunu bedelini kim ödeyecek? Endişemiz bu. Aksine Türkiye bölgede güçlü ve istikrarlı bir ülke, Asya ile Avrupa arasında medeniyetler, Hristiyan ve Müslüman toplumlar arasında köprü vazifesi gören bir ülke. Türkiye, her türlü terör tehdidinin Avrupa'ya, deniz aşırı ülkelere yayılmamasında önemli bir rol oynuyor. Bu takdir edilmeli.'



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade süreci



Yıldırım, 'Trump yönetiminin, (eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) Michael Flynn Türk hükümetiyle çalıştığı için Gülen'i iade edeceğini umdunuz mu? ABD Başkanlık seçimi günü Flynn, iadeyi savunan bir yazı yazmıştı.' şeklindeki soruya, 'Biz, bunun gerçekleşeceğini bekledik ama zaman geçtikçe gördük ki iade edileceğine ilişkin bir sinyal yok.' yanıtını verdi.



Başbakan Yıldırım, Flynn'in, Gülen'in iade edileceğine dair güvence verip vermediği şeklindeki soruyu, 'Hayır. Biz Michael Flynn ile muhatap değiliz. Biz ABD hükümeti ile muhatabız.' şeklinde cevapladı.



Flynn'in eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunun hatırlatılması üzerine Yıldırım, 'Daha sonra ayrıldı. Daha çok Türkiye'nin ve ABD'nin adalet bakanlıkları üzerinden muhatap oluyoruz. Şimdiye kadar iletişim halindeydiler, hala da bu konuda ilerleme kaydetmek için iletişim halindeler.' diye konuştu.



'Kimse ABD'ye El-Kaide'nin yaptığına dair delil var mı diye sormadı'



Yıldırım, 'Türk hükümetinin sağladığı kanıtların güçlü ve inandırıcı olmadığı' yönündeki iddialara ilişkin ise şunları kaydetti:



'Bu tür argümanları biz de duyduk ama size şunu söyleyebilirim, 15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu, benzer bir şey 11 Eylül'de ABD'de oldu. Dönemin Başkanı George W. Bush, ABD'nin saldırı altında olduğunu ilan ettiğinde Türkiye yardım teklifinde bulunan ve Afganistan'a asker gönderen ilk ülkeydi. Biz bunun arkasında kim var diye sormadık. ABD, bu saldırının arkasında El-Kaide var, El-Kaide sorumlu dedi. Kimse ABD'ye El-Kaide'nin yaptığına dair delil var mı diye sormadı.'



'AB gideceği yöne karar vermeli'



Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi olma isteğini kararlı şekilde yineleyen Başbakan Yıldırım, 'Evet, tabii ki Türkiye AB'nin üyesi olmak istiyor ancak AB gideceği yöne karar vermeli. Bölgelerini tanımlamalılar, bu bölgeyi genişletecekler mi ya da Hristiyan kulubü olarak mı kalacaklar.' ifadesini kullandı.



Yıldırım, Türkiye'nin Batı'nın parçası olmak konusunda net olduğunu, zaten coğrafi ve bir anlamda kültürel olarak da Avrupalı olduğunu kaydetti.



Avrupa ve Asya kıtaları arasında bulunan Türkiye'nin yüzyıllardır iki kültürü, medeniyeti kaynaştırdığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Osmanlı Devleti'nden bu yana biz Avrupa'dayız, Ortadoğu ve Orta Asya'daydık, Karadeniz'in kuzeyindeydik. Bu nedenle kültürleri, dinleri kaynaştırdık, Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam yan yana 600 yıldan uzun bir süre birlikte yaşadılar. Bu toplumların dinini, dilini değiştirme gibi bir girişimimiz olmadı, yüzyıllar boyunca istedikleri gibi yaşamalarına izin verdik. Bizim inancımızda sömürgeciliğe izin verilmez. Bu nedenle bir Avrupa ülkesiyiz, 60 yıldır ortak üyeyiz, halen AB'nin bir üyesi olmayı ümit ediyoruz.'

Kaynak : AA