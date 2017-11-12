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Antalya'da dehşete düşüren olay

Antalya'nın Aksu İlçesi'nde adı açıklanmayan bir baba ile 3 ve 5 yaşındaki biri kız 2 çocuğunun cesetleri bulundu. Polis babanın çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

3. Sayfa / 12 Kasım 2017 Pazar 14:37
Antalya'da dehşete düşüren olay
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Antalya’nın Aksu ilçesinde bir evde bir adam ve 2 çocuğu, ölü olarak bulundu.

Olay, Soğucaksu Mahallesinde müstakil bir evde yaşandı. Alınan bilgiye göre, söz konusu adreste yaşayan aileden bir süredir haber alınamayınca ev sahibi eve gitti. Kapıyı açan olmayınca durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekibi, eve girdiğinde bir adam ve çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaştı. 3 kişinin de vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cenazeler morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis, babanın çocuklarını öldürüp intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Polis


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