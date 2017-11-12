Antalya’nın Aksu ilçesinde bir evde bir adam ve 2 çocuğu, ölü olarak bulundu.



Olay, Soğucaksu Mahallesinde müstakil bir evde yaşandı. Alınan bilgiye göre, söz konusu adreste yaşayan aileden bir süredir haber alınamayınca ev sahibi eve gitti. Kapıyı açan olmayınca durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekibi, eve girdiğinde bir adam ve çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaştı. 3 kişinin de vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cenazeler morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Polis, babanın çocuklarını öldürüp intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.