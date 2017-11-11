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Savcı Sayan'la Cemal Enginyurt'un ekranları sarsan kavgası

Beyaz Tv'de ekrana gelen Dinamit programına Savcı Sayan ile eski MHP'li vekil Cemal Enginyurt'un kavgası damgasını vurdu.

Güncel / 11 Kasım 2017 Cumartesi 02:06
Savcı Sayan'la Cemal Enginyurt'un ekranları sarsan kavgası
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Moderatörlüğünü Latif Şimşek'in yaptığı Dinamit programı gecenin en hararetli tartışmasına sahne oldu.

MÜSLÜMANLIĞINDAN ŞÜPHELİYİM

Atatürk'ün masaya yatırıldığı programda tartışmanın İslam'a uzaması üzerine Savcı Sayan Cemal Enginyurt'a 'Ben senin Müslüman olmanda şüpheliyim" dedi. Savcı Sayan'ın bu sözleriyle başlayan tartışma gittikçe büyürken Moderatör Latif Şimşek ikili arasındaki kavgayı sakinleştirmekte güçlük çekti.

BANA KURŞUN ATIYORLARDI

Cemal Enginyurt, Savcı Sayan'a tepki gösterirken " Benim Müslümanlığımı sorgulayor ya? Ben kanımız aksa da zafer İslam'ın derken bunun fikirdaşları bana kurşun atıyordu. " sözleriyle Sayan'a yanıt verdi.

BEN AYNI SAVCI SAYAN'IM

Savcı Sayan ise hiç bir zaman değişmediğinin altını çizerken "Ben hiç bir zaman değişmedim. CHP'de hangi Savcı Sayan'sam, Ak Parti'de de aynı Savcı Sayan'ım" sözleriyle Cemal Enginyurt'a yanıt verdi.

MODERATÖR ÇARESİZ KALDI

Moderatör Latif Şimşek ve Cem Küçük ikilinin tartışması nedeniyle canlı yayında zor anlar yaşarken, stüdyonun tansiyonunu düşürmek için büyük çaba gösterdiler.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Latif ŞimşekCemal EnginyurtCem KüçükMüslümanModeratör


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