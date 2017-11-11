Nevin Gökçek bir aileyi daha mutlu etti

Vakıf ilk olarak koah hastalığı yüzünden çalışamayan Yasin Sezdirmez'e konuk oldu. Eşi hamile olan ve 4.sınıfa giden bir oğlu ile hayat mücadelesi veren Yasin Sezdirmez'in malulen emekli olabilmesi için üç aylık priminin yatırılması gerektiği öğrenildi. Vakıf yetkilileri, Yasin Bey'in okuyan çocuğuna burs verileceğini ayrıca Yasin Sezdirmez'in üç aylık sigorta prim borcu ödenerek emekli olmasının sağlanacağını bildirdi.



Vakıf yetkililerinin ikinci ziyareti eşi dört yıldır cezaevinde olan Ayşe Çıban'ın evi oldu. 11 aylık bebeği ve kayınvalidesi ile beraber yaşayan Ayşe Çıban'ın eşine kavuşması için dört ay süre kaldığı öğrenildi. Ayşe Çıban hayat mücadelesini kayınvalidesinin 3 aylık maaşı ve Kaymakamlık yardımıyla sağlıyor.



Vakıf yetkililerinin üçüncü ziyareti ise eşinden ayrı yaşayan koah ve epilepsi hastalığı bulunan Sunay Tahtacı oldu. Sunay Tahtacı'nın iki kızı olduğu bir kızının 8. sınıfta okuduğu diğer kızının da hamile olup eşinden şiddet gördüğü için annesine sığındığı öğrenildi. Vakıf ailenin her ay doğalgaz faturası ödeyecek olup ayrıca evin küçük kızı için bir telefon alacak.

















