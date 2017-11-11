Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, dün gece sosyal medya hesabından, "08.11.2017 tarihi itibariyle Meclis Üyelerimizle birlikte mensubu bulunduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa etmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygılarımla" ifadelerine yer vermişti. Söğüt Belediye Meclisi’nde 11 üyenin 6’sını elinde bulun duran MHP’ye bir şokta meclis üyelerinde geldi. Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu’nun istifasının ardından 6 meclis üyesi de istifalarını sundu. Bu gelişmeler sonrası bugün Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ve 6 meclis üyesi Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde bugün yapılacak olan İYİ Parti Genel Merkez binası açılışa katılarak İYİ Parti’sine geçtiler. Söğüt Belediye Başkanına İYİ Parti rozetinin Genel Başkan Meral Akşener takarken, Söğüt’ün Türk ve Dünya tarihi açısından önemine değinerek, "Halil Başkan benden küçük kardeşim. Okuldaşlığımızda var. Şeref verdi, güç kattı ablasına, destek oldu. Ondan da Allah razı olsun" dedi.



Söğüt MHP’nin kalesiydi



Öte yandan MHP’den istifa ederek İYİ Partisi’ne geçen Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Söğüt’te son 4 dönemin 3 döneminde MHP’den belediye başkanlığı görevini yürütürken, MHP lideri Bahçeli’nin içindeki Söğüt aşkı bir başkaydı. Halil Aydoğdu istifasını telefonda İHA muhabirine "Belediye meclis üyelerimiz ile birlikte İYİ Partisi’ne geçtik. Belediye meclis üyeleri de bana destek oldu. Allah bizleri utandırmasın. Türkiye iyi olacak, Söğüt kazanacak" dedi.



Halil Aydoğdu kim



1962 Söğüt’ün Çaltı Köyü doğumlu olan Halil Aydoğdu, ilkokulu Çaltı İlkokulunda, Orta öğrenimimi İstanbul’da tamamladı. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. İki yıl İstanbul’da ticaretle uğraştıktan sonra 1986 yılında öğretmenlik görevine başladı.



1986-1994 yılları arasında Amasya Eğitim Fakültesinde Tarih öğretmenliği, 1994-1999 yılları arasında Söğüt Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcılığı görevlerini yaptı. 18 Nisan 1999 ve 28 Mart 2004 tarihlerinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Söğüt Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 10 yıl bu görevi yürüttükten sonra 2009 yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde görev yaptı. 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimlerinde tekrar Milliyetçi Hareket Partisi’nden Söğüt Belediye Başkanlığı görevine tekrar seçilen Halil Aydoğdu evli ve iki çocuk babası. Kaynak : İHA