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İlk defa 5 lirayı aştı

Motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 11 kuruş zam geldi. Son gelen zamla birlikte motorin ilk defa 5 liranın üzeren çıkmış oldu.

Ekonomi / 11 Kasım 2017 Cumartesi 08:53
İlk defa 5 lirayı aştı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 11 kuruş zam geldi. Zammın ardından fiyatları ortalama İstanbul'da 4,94 liradan 5,05 liraya, Ankara'da 5 liradan, 5,11 liraya, İzmir'de de 5,02 liradan 5,13 liraya çıktı.

Gece saat 24:00'dan itibaren gelen zamlar nedeniyle akaryakıt istasyonlarının girişlerinde bulunan litre fiyatlarını gösteren tabelada güncelleme yapıldı. Öte yandan akaryakıtın verildiği pompalardaki fiyatlar da otomatik olarak güncelleme yapıldı.


Kaynak : İHA

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