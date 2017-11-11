Şehitkamil İlçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde 2 akraba arasında boşanma sebebiyle çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılar Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılırken, olay yerine ise özel harekat ekipleri ve zırhlı araçların da bulunduğu çok sayıda polis ekipleri sevk edilmişti. Ekipler olayın hemen ardından şahısları yaraladığı ileri sürülen baba oğul Nimet ve Doğan D. evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Polis, geniş güvenlik tedbirleri aldığı mahallede yürüttüğü incelemede, olaya karıştıkları belirlenen 3 şahsı daha gözaltın aldı. Gözaltı sayısı 5'e ulaşırken, ekipler polise mukavemet yada silahlı saldırı olduğu yönündeki haberlerin ise aslının olmadığını ifade etti.

















