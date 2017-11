Tarihte '93 Harbi' olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzere iken ellerindeki balta ile nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'na saygı yürüyüşü yapılması için Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince bir yürüyüş organize edildi.



Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ve kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Top Dağı'nda yer alan Aziziye Tabyaları'na yapılan yürüyüş öncesi, sabah ezanının ardından tarihteki gibi cami hoparlörlerinden 'Ey Erzurumlular, ey ahali. Düşman Aziziye tabyalarını bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını ve milletini seven yetişsin.' çağrıları yapıldı.



Ezan ve çağrılarla kentteki camilerde buluşan yaklaşık 20 bin vatandaş, sabah namaz sonrası okunan selalar eşliğinde önce Karskapı Şehitliği'ne yürüdü.



Çocukların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu Erzurumlular, daha sonra sabahın erken saatlerinde soğuk havaya rağmen ellerinde Türk bayraklarıyla Aziziye Tabyaları'na kadar yürüdü.











- 'Dedeciğim ben geldim'



Osmanlı askeri kıyafeti giyen atlılar, ellerinde Türk bayrakları olan bisikletliler, üzerinde 'Dedeciğim ben geldim' tişörtlü giyen çocukların yanı sıra asker ve polislerin de katıldığı yürüyüş sırasında temsili dokuz pare top atışı da yapıldı. Yürüyüşte bazı vatandaşlar o günün ruhunu yaşayabilmek adına tabyaya tepeleri aşarak ulaştılar.



Tabyada, Sultan 2. Abdülhamit'in fermanı, şiirler ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından dualar edildi.



Ruslar ve Ermenilere karşı mücadele edilen tabyaları gezen vatandaşlar, Aziziye savunmasındaki fedakarlığıyla tarihe geçen Nene Hatun'un kabrini de ziyaret etti.







Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, yürüyüş sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tam 140 yıl önce 1877 yılının kasım ayında Aziziye Destanı'nın yaşandığını hatırlatarak, şunları dile getirdi:



'Üzerinde bulunduğumuz Aziziye Tabyası'nın sabah saatlerinde düşman tarafından gizlice işgal edilmesi üzerine cami minarelerinden olayın duyurulması sonucu bütün Erzurumlular, kadın, erkek, yaşlı, genç ellerine geçirdikleri silah namına ne varsa burada askerimizle omuz omuza vererek düşmanı bu tabyadan atıp Erzurum'u işgalden kurtardı. Bu destanın 140. yılında, o insanların çocukları ve torunlarıyla hep beraber sabah namazından sonra tabyalara yürüdük ve o günleri tekrar yad ettik.'











- 'Şehitlerin ruhlarını şad etmek için buraya geldik'



Azizoğlu, kadınların ve ninelerin erkekleriyle omuz omuza bu yolu yaya yürüyerek buraya geldiklerini belirterek, 'Onlar, bu tabyalardan düşmanı attılar, aynı zamanda Anadolu'yu ve Osmanlı İmparatorluğu'nu kurtardılar. Bugün de 20 bine yakın Erzurumlu dadaş, teyze, nine, kardeşlerimiz ve çocuklarımız aynı duyguyla yolları aştılar ve tabyalara tekrar geldiler. Bu tabyalarda o gün 2 bin 500'e yakın şehidimiz vardı. Biz onların ruhlarını şad etmek için buraya geldik. Allah o şehitlere rahmet eylesin.' dedi.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de çok anlamlı bir günde Aziziye Tabyası'nda bulunulduğunu belirterek bütün şehitleri rahmetle andığını söyledi.



Düşmanın bugün olduğu gibi dün de durmadığını anlatan Sekmen, şu ifadeleri kullandı:



'Kahraman Erzurumluların bu mücadelesi sayesinde düşman Erzurum'a giremez, püskürtülür. Biz de bunları yad etmek, hayırla anmak üzere geleneksel hale getirdiğimiz tabyalar yürüyüşünü her yıl 11 Kasımda gerçekleştiriyoruz. Dün olduğu gibi bugün de düşman durmuyor. Vatanımızı etraftan kuşatmak, içten bölmek üzere hain çalışmalara devam ediyorlar. Ama aziz Türk milleti de bütün bu oyunlara karşı gayet uyanık, dimdik ayakta, birbirine kenetlenmiş bir vaziyette mücadelesini veriyor.'



- 'Vatanları için yürüdüler'



Vatandaşlardan Sakıp Abuş (80) ise tarihte vatandaşların vatan için yürüdüğüne dikkati çekerek, 'Ruslar Palandöken Dağı'ndan ve Hasankale tarafından gelmişler. Gavurboğan'dan ezan okunduktan sonra baltasını, bıçağını ve tüfeğini alan, çoluk çocuğunu geride bırakıp oraya çıkanlar can vermişler. Niçin çıkmışlar? Vatan bölünmesin diye. Biz de onun için, bir daha öyle bir şey gelmesin diye yürüyoruz. Canımızla yürüyeceğiz, yürüyeceğiz, yürüyeceğiz.' diye konuştu.



Yürüyüşe, Vali Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, AK Parti milletvekilleri Mustafa Ilıcalı ve Orhan Deligöz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Erzurumluların ecdada yürüyüşü Anadolu Ajansı ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi. Kaynak : AA