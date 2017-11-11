Erdoğan, torunuyla fotoğrafını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde torunuyla uzaktan kumandalı araba ile oynarken çekilen fotoğrafını resmi Twitter hesabından paylaştı.



Erdoğan, 'Çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz her saniye, hayatımıza, dünyamıza değer katar.' mesajına yer verdi.





Çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz her saniye; hayatımıza, dünyamıza değer katar. pic.twitter.com/bX8O71p570 — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 11 Kasım 2017