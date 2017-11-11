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Erdoğan, torunuyla fotoğrafını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunuyla oynarken çekilen fotoğrafını, 'Çocuklarımızla geçirdiğimiz her saniye, hayatımıza, dünyamıza değer katar' mesajıyla Twitter hesabından paylaştı.

Siyaset / 11 Kasım 2017 Cumartesi 14:10
Erdoğan, torunuyla fotoğrafını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde torunuyla uzaktan kumandalı araba ile oynarken çekilen fotoğrafını resmi Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan, 'Çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz her saniye, hayatımıza, dünyamıza değer katar.' mesajına yer verdi.

Kaynak : AA

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