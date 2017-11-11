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Can Dündar'dan Meral Akşener'e methiyeler

Almanya'da kaçak olarak yaşayan ve Türkiye'ye hakaretlere devam eden Can Dündar, Twitter hesabından Meral Akşener ve kurduğu İyi Parti'yle ilgili paylaşım yaptı..

Güncel / 11 Kasım 2017 Cumartesi 23:32
Can Dündar'dan Meral Akşener'e methiyeler

ÖVGÜLER DİZDİ

Dündar, bugün genel merkez binasının açılışını yapan Meral Akşener ve İyi Parti için şunları yazdı; "İyi Parti izlenimi: Akşener’in belagati güçlü. Dinletiyor.Enerjik. Yuhalamaya izin vermiyor. “Huzur”vurgusu alkış alıyor. Kadınları sahipleniyor.Gençlerin dilini konuşmaya çalışıyor. Kitle orta yaşlı.Henüz sloganı olmayan “seyirciler”. Seçim sonucunu o sessiz kitle belirleyecek."


Meral Akşenerİyi Parti


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