Bakanlıktan yeni kırmızı et açıklaması!

Daniş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü Türkiye İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sektörün paydaşlarıyla bir araya gelerek politikalar oluşturmaya dikkat ettiklerini söyledi.



Daniş, 2002'den bu yana hayvancılık desteklemelerinin 36 kat arttığını, bu süreçte yaklaşık 25 milyar liralık desteğin hayvancılık sektörüne aktarıldığını bildirdi.



Gelecek yılın bütçesinde hayvancılık desteklerine 4 milyar liralık kaynak ayrıldığını ifade eden Daniş, yem bitkileri anlamında da 15 yılda 4,5 milyar lira destek verildiğini ayrıca 2010'dan bugüne kadar 423 bin üreticiye 10 milyarın üzerinde sıfır faizli kredi desteği kullandırıldığını vurguladı.



Daniş, bunun sonucunda 14,7 milyon sığır, 45 milyon küçükbaş hayvan varlığına, 18,5 milyon ton süt, 151,2 milyon ton kırmızı et, 2 milyon tona yakın da tavuk eti üretimine ulaşıldığını belirterek, şöyle konuştu:



"Ancak hala bu potansiyelimizi artırmamız lazım. Hayvancılık noktasında, özellikle kırmızı ette ithalatımızı bir an önce sonlandırıp, inşallah ihraç eder hale gelmemiz lazım. Hayvansal üretim değerimiz 16 yılda 20 milyar liradan 152 milyar liraya çıktı. 2002 yılında TÜİK rakamlarıyla kişi başı kırmızı et üretimimiz 6 kilogram. 2016'ya gelindiğinde bu rakamın 14-15 kilogramlara geldiğini ifade ediyoruz. Toplumumuzun gelir seviyesini artmasıyla birlikte protein ihtiyacının büyük kısmını, kırmızı etten karşılama yönüne gidiyor ve kırmızı et tüketimimiz artıyor. Buradaki belki bir dengesizliğimiz de küçükbaş hayvan tüketen ailelerin bireyleriydik. Şimdi artık yüzde 90 oranında büyükbaş etinin tercih edildiğini görüyoruz. Biz önümüzdeki 3 yıl içerisinde kırmızı ette en azından ithalatı durdurmayı hedefliyoruz."



MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da göreve geldikleri ilk günden bu yana faizsiz finans sistemi üzerinde durduklarını, faizden uzak yatırımcı ve yöneticileri zora sokmayan yeni bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.



MÜSİAD olarak finans piyasalarındaki opsiyonları çeşitlendirecek yeni bir yaklaşımın temel parametrelerini ortaya koyacaklarını anlatan Kaan, bu çerçevede Küresel Katılım Finans Zirvesi'ni 16-17 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştireceklerini bildirdi.



Kaan, tarım ve hayvancılık sektörünün önemine değinerek, "Türkiye dünya kıta varlığının yüzde 40'ının bulunduğu bir coğrafyada. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türkiye'nin gıda, tarım ve hayvancılıktaki ihracatını 40 milyar dolara yükseltme hedefimiz var. İnşallah bunu gerçekletireceğiz. Yatırımın, üretimin önünde ne engel varsa biz MÜSİAD olarak bunu ortadan kaldırma ve bu amaçla yapılan çalışmaların içerisinde yer alma irademizi ortaya koyacağız." dedi.