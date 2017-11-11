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Apple'den iPhone X itirafı: Hata var

Apple şirketinin yeni iPhone X telefonunun dokunmatik ekranının soğuk havalarda kullanıcısının parmak hareketlerine tepki vermediğini kabul ettiği bildirildi.

Teknoloji / 11 Kasım 2017 Cumartesi 00:39
Apple'den iPhone X itirafı: Hata var

The Loop sitesinin haberine göre, iPhone X modelini sipariş eden kullanıcılardan yazılımsal ve donanımsal sorunlar hakkında mesajlar gelmeye başladı. 10. yıla özel olarak hazırlanan iPhone X telefonlarında tespit edilen ilk sorunlardan biri, cihazın ekranının soğuk hava koşullarında işlevsiz hale gelmesi oldu.

Reddit kullanıcılarından biri, iPhone X'in ekranının sıfır derecelik soğuklarda dışarıya çıkıldığında ‘tam 2 saniye sonra' parmak dokunmalarına tepki vermemeye başladığını bildirdi. Diğer bazı kullanıcılar da bu cihazda aynı sorunu yaşadıklarını aktardı.

Geri bildirimleri inceleyerek oldukça hızlı bir dönüş yapan Apple, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'iPhone X ekranında soğuk ortama hızlı geçişlerde dokunuşlara tepki vermemeye başladığını biliyoruz. Birkaç saniye sonra ekran yeniden çalışır hale geliyor. Sorunun çözümü, ileride yapılacak güncellemelerden birinde sunulacak' ifadelerini kullandı.

3 Kasım itibarıyla mağazaların raflarındaki yerini alan iPhone X'in ABD'deki fiyatı 999 dolardan başlıyor.

Parmak


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