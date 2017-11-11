ABD Merkez Hava Kuvvetleri (AFCENT) Komutanı Korgeneral Jeffrey Harrigian, Dubai'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a atılan füzenin İran izleri taşıdığını ifade ederek, bunun da füzenin nereden geldiğini gösterdiğini belirtti.



Harrigian, füzenin Yemen’e nasıl getirildiğinin araştırılacağını kaydetti.



Tahran'dan ABD’li komutanın ifadeleriyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.



ABD: Suudi Arabistan'a atılan füzede İran izi var