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7'inci kattan atladı çam ağacının üzerine düştü

Konya’da 7’nci kattaki evinin balkonundan aşağıya atlayan kadın önce çam ağacının üzerine ardından yere düştü. Ağır yaralanan kadının hastanede tedavisi sürüyor.

3. Sayfa / 11 Kasım 2017 Cumartesi 10:13
7'inci kattan atladı çam ağacının üzerine düştü
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Olay, 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Mesaj Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 5 yıllık evli Irak uyruklu Katar M. (22) ile eşi Amcad Talip M. bir süredir çocuk sahibi olamadığı için tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bunalıma giren genç kadın, yedinci kattaki evin balkonuna çıkıp aşağı atladı. Katar M. önce bahçedeki çam ağacının üzerine ardından yere düştü. Ağır yaralanan kadın ambulans ile Beykim Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yedinci kattan atlayan kadını yerde yatarken fark eden bina görevlisi Sefa K., 'Marketten geliyorduk karanlıkta pek fark edemedik. İlk önce köpek zannettik daha sonra kıpırdayınca insan olduğunu anladık. Daha sonra hemen ambulansı çağırdım. Annesi ile babası da geldi. Ambulansa gelince kadını sedyeye alarak hastaneye kaldırdılar' dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.








 
Kaynak : İHA

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