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Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

Dışişleri Bakanlığı, aralarında Türk diplomatların da yer aldığı çok sayıda kişiyi öldüren Yunan teröriste verilen izine tepki gösterdi.

Dünya / 10 Kasım 2017 Cuma 03:08
Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

Onlarca kişiyi öldüren 17 Kasım Terör Örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'a, Yunanistan tarafından 48 saatlik izin verildi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan bir teröriste Yunanistan'dan verilen izine Türkiye'den tepki de geçikmedi.

"ŞEHİTLERİMİZE SAYGISIZLIK"

Bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin (1991) ve Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin (1991) faili olduğu, ayrıca Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin (1994) failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütünün iki numarası Dimitris Kufodinas'ın bugün iki günlüğüne cezaevinden çıkmasına izin verildiği öğrenilmiştir.

Ülkemiz diplomatlarının canına müteaddit defalar kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlandırılmasını hoş görmek mümkün değildir. Eli kanlı bir teröriste bu şekilde tolerans gösterilmesi, şehit diplomatlarımızın anısına da saygısızlıktır."

ŞehitMüebbet HapisTerör ÖrgütüYunanistanTürkiye


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