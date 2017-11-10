YKS’de 1 ayda ikinci değişiklik

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu yıl ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 1 ay içinde ikinci değişiklik duyurusunu yaptı. Tüm adayların girmek zorunda olduğu sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), fen ve sosyal bilimler testleri de eklendi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, daha önce 40 Türkçe ve 40 temel matematik sorusundan oluşacağı duyurulan TYT'ye, 20 fen ve 20 sosyal bilimler sorusu dahil edildi. Soru sayısı 120'ye yükseldi. TYT ile aynı gün yapılacağı duyurulan ikinci oturum, 1 gün sonraya bırakıldı. YÖK, dünkü genel kurulda yapılan değişiklikleri yazılı olarak duyurdu.



İşte sınavın son hali:



SINAV 2 GÜNDE: Sınavın 2 oturumu, sabah ve öğleden sonra olmak üzere tek günde yapılacaktı. Değişiklik üzerine, sınavlar 1 gün arayla yapılacak. TYT 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturum 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah olacak. Dil sınavı ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılacak.



SÜRESİ 135 DAKİKA: 40 sorunun daha eklenmesi ile soru sayısı 120'ye çıktı. Sınav, 135 dakika sürecek. Soru başına düşen süre, 1.125 dakika olacak.



SOSYAL VE FEN GİRDİ: 40 Türkçe, 40 temel matematik olmak üzere toplam 80 sorudan oluşacak TYT'ye, 2 test daha eklendi. 40 Türkçe sorusuna 20 sosyal bilimler (coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, tarih) sorusu, temel matematik testindeki 40 soruya ise 20 fen bilimleri sorusu (biyoloji, fizik, kimya) eklendi.



SORU DAĞILIMI ŞÖYLE: Türkçe 40, sosyal bilimler 20 (coğrafya: 5, din kültürü ve ahlak bilgisi: 5, felsefe: 5, Tarih: 5), temel matematik 40, fen bilimleri 20 (biyoloji: 6, fizik: 7, kimya: 7).



DİL SINAVINDA DEĞİŞİKLİK YOK: Dil sınavında, sınav uygulaması ve soru şekli açısından değişiklik yapılmadı.



LİSANS İÇİN PUANLAR AYNI: Lisans programlarına yerleştirmede kullanılacak puan türlerinde değişiklik yok. Daha önce açıklandığı gibi puanlar sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puanı şeklinde olacak.



‘ELEŞTİRi VE GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALDIK'



YÖK, neden değişiklik yapıldığını da şöyle açıkladı:



“TYT'nin Türkçe ve temel matematik yeterliliklerinin ölçülmesine ağırlık vermesi olumlu karşılanmakla birlikte, diğer derslerin kazanımlarının ihmal edilme sonucunu doğurabileceği endişesi ile sosyal ve fen bilimleri kazanımlarının örtük olarak değil, açık ve müstakil bir şekilde sorulması kararı alındı. Paydaşların görüş ve eleştirileri dikkate alındı. Soru sayısı ders saatine göre değil, temel yetkinliklerin oluşmasına katkı sağlayan bilim alanlarını göre dağıtıldı.”



DAHA ÖNCE DE PUAN HESABI DEĞİŞTİ, TARİH GİRDİ



YÖK, 19 Ekim'de de sınavın ikinci oturumunda ve puan hesaplama sisteminde değişiklik yapmıştı. Lisans programlarına yerleştirmelerde kullanılacak ikinci oturumda eşit ağırlık puanlarının hesaplanmasına tarih soruları da dahil edildi. Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya -1 olarak açıklanan testin adı, tarih sorularının gelmesiyleTürk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilgiler-1 oldu. Sözel puanlarının hesaplanmasında kullanılacak olan Sosyal Bilgiler testinin adı da Sosyal Bilgiler-2 olarak değiştirildi.



TYT 180 PUAN HESABI NE OLDU?



Temel Yeterlilikler Testi (TYT) puan hesaplaması değişti. İki barajı olan bu testte 150 puan alan önlisans programlarını tercih ediyor, 180 alan ise ikinci oturuma girme hakkı kazanıyordu. Ancak sınav aynı gün içinde yapılacağı için adayın 180 puan barajını aştığını bilmesi imkânsızdı, tahmin edecekti. Eleştiriler üzerine, 180 puan hesabının ikinci oturumdan sonra hesaplanmasına karar verildi.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ



Değişiklik, sosyal medyada adayların büyük tepkisini çekti. Adaylar, “Daha değişiklikler sürecek mi?”, “Artık ders çalışmaya başlayabilir miyiz?”, “Bizimle dalga mı geçiyorsunuz, artık yeter” dedi.