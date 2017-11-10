Yarı zamanlı çalışmada sona doğru

Memur anneler için hem yarım gün çalışıp tam maaş alma hem de çocuk okul çağına kadar yarı zamanlı çalışma ile ilgili detaylar belli olacak.



MEMUR 6 AY YARIM GÜN ÇALIŞABİLİR



Uygulama ile memur anneler, yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay yarım gün çalışabilecek ve tam maaş alacak. Yani, memur anneler, yarı zamanlı çalışsa da tam maaş alacak ve maaşlardan hiçbir kesinti yapılmayacak. Çoğul doğumlarda bu sürelere 1'er ay eklenecek.



MEMURA YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKKI



Ayrıca, çocuk okul çağına gelene kadar kısmi süreli çalışma imkanı da olacak. Çocuğu olan memur anne veya baba, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Yarı zamanlı çalışmada, mali haklar ile sosyal yardımlara ilişkin ödemelerin yarısı yapılacak.



Fiili çalışmaya bağlı ödemeler ise devam edecek. Bu dönemdeki hizmet süreleri, derece yükselmesi ile kademe ilerlemesinde yarım olarak dikkate alınacak.