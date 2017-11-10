Sinüzit ayı geldi

Burnun her iki tarafında ve arkasında olan sinüs boşluklarının iltihabı olarak tanımlanan sinüzit, Kasım ayından itibaren kış mevsimi boyunca birçok kişinin hayatını olumsuz etkiliyor. Kronik sinüzitin bir aydan uzun bir süre devam etmesi sonrası meydana gelen önemli bir sorun olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, 'Özellikle kış aylarında saçlar iyice kurutulmadan dışarı çıkılmamalı ve soğuk havalarda bere kullanılmalı. Özellikle çocuklarda, direncin düşük olduğu için, yani bağışıklık sisteminin gelişimi tamamlanmadığı için sinüzite sık rastlanıyor” açıklamasında bulundu.



Sinüzitin belirtilerinin genellikle çok açık seyretmediğinden hastaların bu durumu göz ardı edilebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Kazkayası, 'Çoğu kez hekim tarafından bu tanı konduğunda hastalar endişe duyabilir. Baş ve yüz ağrısı, yüzde basınç hissi, kafada boşluk-sersemlik hissi, koku alma duyusunda azalma, burun tıkanıklığı, burun veya geniz akıntısı, öksürük ve yorgunluk sinüzitin başlıca belirtileri arasında” diye bilgilendirdi.



Çocuklarda sinüzite sık rastlanıyor



Hastalığın belli yaş gruplarında görülme oranı hakkında kesin bir bilginin olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Kazkayası, 'Ancak bilinenin aksine çocuklarda akut sinüzite sık rastlanıyor. Bunun başlıca sebebi çocukların özellikle immün dirençlerinin yedi yaşından önce tam olarak gelişmemiş olması. Geçirilen üst solunum yolları enfeksiyonlarından sonra sinüzit oluşma riski mevcuttur. Bu nedenle bu hastalıkların tedavisinin ötelenmemesi gerekir” şeklinde konuştu.



Kış aylarında beresiz sokağa çıkmayın



Burnun bir klimanın filtresi gibi çalıştığı için düzenli olarak okyanus suyu içeren spreyler ile burun temizliği yapılması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Kazkayası, 'Burnun içerisinde mevcut birikimlerin temizlenmesi enfeksiyon yerleşme ihtimalini azaltır. Soğuk havalarda sabahları banyo yapılmaması ya da mutlaka yapılacaksa saçların iyice kurutulması ve sokağa çıkıldığı zaman kafanın bere ile korunması gerekir” dedi.

