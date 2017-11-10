Şevkat Yerimdar 25. Yeni Bölüm 2. Fragman (11 Kasım 2017)

Fox Tv'nin sevilen dizisi Şevkat Yerimdar 25. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şevkat Yerimdar 25. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Şevkat Yerimdar 25. yeni bölüm 11 Kasım 2017 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Şevkat Yerimdar 25. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..
Fox Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Şevkat Yerimdar 25.yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Sevilen dizi Şevkat Yerimdar 25. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Şevkat Yerimdar 25. yeni bölüm 11 Kasım 2017 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Şevkat Yerimdar 25. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..