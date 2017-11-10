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Şevkat Yerimdar 25. Yeni Bölüm 2. Fragman (11 Kasım 2017)

Fox Tv'nin sevilen dizisi Şevkat Yerimdar 25. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şevkat Yerimdar 25. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Şevkat Yerimdar 25. yeni bölüm 11 Kasım 2017 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Şevkat Yerimdar 25. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 10 Kasım 2017 Cuma 11:36
Şevkat Yerimdar 25. Yeni Bölüm 2. Fragman (11 Kasım 2017)

Fox Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Şevkat Yerimdar 25.yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi Şevkat Yerimdar 25. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Şevkat Yerimdar 25. yeni bölüm 11 Kasım 2017 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Şevkat Yerimdar 25. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Şevkat Yerimdar 25. Yeni Bölüm 2. Fragmanı



Banka soygununu önlemesi, Şevkat’i beklenmedik bir şöhrete kavuşturur. Fakat medyanın bu ilgisi Şevkat’in hiç hoşuna gitmez. Eski hayatına devam etmek isterken, çözmek durumunda kalacağı bir durum Şevkat’i gelen bir film teklifini kabul etmeye mecbur bırakır. 

Selami, Kazım’ın evinde kalmaktadır ama çatının akması ile birlikte geçici bir süre Cevdet’in villasına yerleşirler ve işler çığırından çıkar.

Bozkır ve Gülperi Erkan’ı çalıştığı sağlık ocağında ziyaret etmeye karar verirler. İsmail yalanının ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar...

Şevkat Yerimdar DizisiFox Tv


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