Şevkat Yerimdar 24.Yeni bölüm 1. tanıtımı fragmanı izle (03 Kasım 2017)

Şevkat Yerimdar'ın bu haftaki 24. yeni bölüm (03 Kasım 2017) 1. tanıtımı fragmanı yayınlandı. Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı ile vergi borçları nedeniyle Şevkat'in zor durumda kalacağını gösterdi. İşte Şevkat Yerimdar'da bu hafta yaşanacakların aktarıldığı tanıtım videosu...
Şevkat Yerimdar son bölümde Esin'in evlilik teklifi ile ilgili sıra dışı beklentileri Şevkat'i zor duruma düşürmüş teklif nedeniyle sinirlenen Şevkat yaşadıklarına isyan etmişti.
İkilinin yaşadığı zorlu sürecin ardından Esin'in yeni bir beklenti içerisine girmesi ise Şevkat'in eğlenceli görüntüler ortaya çıkarmasına neden olmuştu.
İşte Şevkat Yerimdar dizisinde cuma günü meydana gelecek olayların aktarıldığı tanıtım videosu…