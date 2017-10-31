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Şevkat Yerimdar 24.Yeni bölüm 1. tanıtımı fragmanı izle (03 Kasım 2017)

Şevkat Yerimdar'ın bu haftaki 24. yeni bölüm (03 Kasım 2017) 1. tanıtımı fragmanı yayınlandı. Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı ile vergi borçları nedeniyle Şevkat'in zor durumda kalacağını gösterdi. İşte Şevkat Yerimdar'da bu hafta yaşanacakların aktarıldığı tanıtım videosu...

Televizyon / 31 Ekim 2017 Salı 17:06
Şevkat Yerimdar 24.Yeni bölüm 1. tanıtımı fragmanı izle (03 Kasım 2017)

Şevkat Yerimdar son bölümde Esin'in evlilik teklifi ile ilgili sıra dışı beklentileri Şevkat'i zor duruma düşürmüş teklif nedeniyle sinirlenen Şevkat yaşadıklarına isyan etmişti.

İkilinin yaşadığı zorlu sürecin ardından Esin'in yeni bir beklenti içerisine girmesi ise Şevkat'in eğlenceli görüntüler ortaya çıkarmasına neden olmuştu.

İşte Şevkat Yerimdar dizisinde cuma günü meydana gelecek olayların aktarıldığı tanıtım videosu…


Şevkat Yerimdar 24. Yeni bölüm 1. Tanıtımı Fragmanı (03 Kasım 2017)

ŞEVKAR YERİMDAR 23. BÖLÜM ÖZETİ

Esin, Şevkat'ten sıra dışı bir evlilik teklifi beklediğini dile getirir. Esin'i şaşırtmak için kılık değiştirmek zorunda kalan Şevkat mahalleliyi de kendi oyununa ortak eder. Hint kostümleriyle hazırlanan koreografi Esin'in hoşuna gitmez. Bütün bunların dışında şimdiye kadar hiç olmamış bir teklif istediğini ifade eden Esin, bu isteğiyle Şevkat'i öfkelendirir. Bundan sonra hiçbir sürpriz yapmayacağını ifade eden Şevkat artık mühürün kendi elinde olduğunu söyler. Maç müsabakalarına göndermede bulunan Şevkat'in “Taktik maktik yok, bam bam bam” sözleri Esin'in hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Kaybolan yüzük nedeniyle mahallede başlayan telaş ise Cuma'yı farklı bir çözüme yöneltir. Tavuğun yüzüğü yuttuğunun düşünen Cuma, yüzüğün mideden çıktığını görmeden tavuğu kesmeye karar verir. Çırağının yüzüğü göstermesiyle birlikte şaşıran Cuma artık her şey için geç olduğunu söyler.

Evlilik TeklifiŞevkat Yerimdar Dizisi


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