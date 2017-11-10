'Seven Ne Yapmaz' final yapıyor

Bu hafta peş peşe biten dizilere bir yenisi daha eklendi. Show TV'nin iddialı dizisi Yüz Yüze, Kanal D'nin Ver Elini Aşk ve Tutsak adlı projelerinin ardından, atv de reytingleri kötü giden bir dizisini sonlandırma kararı aldı.



Başrollerini Yusuf Çim ile Seren Şirince'nin paylaştığı MF Yapım imzalı 'Seven Ne Yapmaz' dizisi yayından kaldırıldı. Yeşilçam'ın ünlü film serisi 'Güllü'den günümüze uyarlanan dizi, Safranbolu'da başlamış, İstanbul'a taşınmıştı. Metin Balekoğlu ve Tarkan Karlıdağ'ın ardından Bora Onur'un yönetmen koltuğuna oturduğu 'Seven Ne Yapmaz'ın son olarak senaristi de değişmişti.



Ancak izlenme oranları bir türlü beklentiyi karşılayamayan dizi, haftaya çarşamba 11. bölümüyle ekran yolculuğuna veda edecek.