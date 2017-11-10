Şehit kaymakam Safitürk için mevlit okutuldu

Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçenin birçok mahallesinde şehit kaymakam için mevlit programı düzenledi.



12 camide Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Cuma namazı öncesi verilen mevlit programının ardından vatandaşlara nohutlu pilav ve ayran ikram edildi.



Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de, mevlit programına katılarak, vatandaşlara yemek dağıttı.



Süphan, Eminpaşa, Şabaniye ve TOKİ'de bulunan birçok camide gerçekleştirilen mevlide katılan vatandaşlar, Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'ye teşekkürlerini sunarak, yolunun her zaman açık olması temennisinde bulundular.



Geçtiğimiz yıl 11 Kasım'da şehit edilen Muhammed Fatih Safitürk'ün ismi, Edremit Belediyesi tarafından ilçedeki bir parka verilmişti. Kaynak : İHA