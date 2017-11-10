Saat 09.05'te hayat durdu

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 79’uncu yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde seyir halinde olan vatandaşlar saat 09.05’te araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79'uncu yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde olan vatandaşlar saat 09.05'te araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.
Öte yandan, köprü üzerinde çalışan belediye işçileri de sirenlerin çalmasıyla işlerini bırakıp Ata'ya saygı duruşuna geçti. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından vatandaşlar araçlarına binerek köprüden ayrıldı.
Diğer şehirlerde de benzer görüntüler oluştu.
Ankara
İzmir
Kırklareli
Antalya
Zonguldak
Yozgat
Bursa
Yalova
Kaynak : İHA