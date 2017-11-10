Saat 09.05'te hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79'uncu yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde olan vatandaşlar saat 09.05'te araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.



Öte yandan, köprü üzerinde çalışan belediye işçileri de sirenlerin çalmasıyla işlerini bırakıp Ata'ya saygı duruşuna geçti. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından vatandaşlar araçlarına binerek köprüden ayrıldı.



Diğer şehirlerde de benzer görüntüler oluştu.



Ankara











İzmir











Kırklareli







Antalya







Zonguldak











Yozgat







Bursa







Yalova













Kaynak : İHA