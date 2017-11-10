Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş zam yapıldı. Böylece motorinin litre fiyatı 5 lirayı geçti.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 4,97 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,92 liradan 5,03 liraya, İzmir'de 4,96 liradan 5,07 liraya yükselecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



Motorine en son 31 Ekim'de 18 kuruş zam yapılmıştı. Kaynak : AA