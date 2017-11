MEB'den 600 okula 4’lü paket kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TEOG’un yerini alacak yeni sistemde “sınavla girilebilecek” 600 okula ilişkin “4’lü paket” kararı aldı. Buna göre, MEB, 600 okulu il bazlı belirleyecek. Sınavı kazanamayan öğrenciler, 5 seçenek arasında, eğitim bölgesindeki

okullara yerleştirilecek.



MEB, “sınavla girilecek” okul isimlerini açıklamak için çalışmalarını hızlandırdı. Bakanlık, bu kapsamda 81 ilin il milli eğitim müdürünü dün Ankara’da topladı.



İSTANBUL’DA 40, ANKARA’DA 20 OKUL



Sınavla girilecek okullar belirlenirken, ilk aşamada ilçelerdeki okulların son 4 yıllık başarı puanı ortalamasına göre sıralama yapılacak. İlçeler, belirledikleri okulları il milli eğitim müdürlüklerine iletecek. Okullar, ildeki komisyonda değerlendirildikten sonra bakanlığa sunulacak. Her ilde sınava girecek öğrencilerin yüzde 10’unun yerleşebileceği sayıda “sınavla girilecek okul” belirlenecek. Bu kapsamda İstanbul’da 40, Ankara’da 20 okulunbelirleneceği kaydedildi.



TEMATİK LİSELER DE SINAVLA ALACAK



Her ilde sınavla girilebilecek en az 4 okul tespit edilecek. Bunlar fen, sosyal bilimler, Anadolu imam hatip ve proje okulundan oluşacak. Proje okullarında öncelik ise tematik (spor vb.) liselere verilecek. Yaklaşık 50 proje okul, sınavla girilecek okul olarak belirlenecek. Büyükşehirlerde sınavla girilecek okul sayısı, ildeki öğrenci sayısına göre daha da artırılabilecek. Mayıs ayı içinde açıklanması beklenen 600 okulun isminin gelecek hafta duyurulması bekleniyor. Nüfusu 30 binden küçük olan ilçeler tek bir eğitim bölgesi olarak tanımlanacak. Sınav soruları TEOG’da olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak ve her ilde sınav yapılacak.