Kumaş üzerine bütünleşik elektronik devreler basıldı

İngiltere'nin Cambridge Üniversitesinden bilim adamları, karbonun iki boyutlu bir formu olan grafeni kumaş üzerine baskı yaparak, giyilebilir ve yıkanmaya dayanıklı elektronik devreler üretti.



Yeni tekstil elektronik devreler, kağıt üzerine baskıda kullanan düşük maliyetli mürekkep püskürtme yöntemi kullanılarak kumaşa basıldı. Bunun için grafen, başka bazı maddeler eklenerek sıvı bileşke haline getirildi.



Basılı elektronikte kullanmak üzere daha önceki çalışmalarda üretilen sıvı grafen mürekkeplerden ilham alan araştırmacılar, polyester kumaşa basabilmek için kaynama sıcaklığı düşük mürekkepler üretti. Ayrıca devrelerin kararlılığını arttırmak üzere kumaş sağlamlığı arttırıldı. Bu, araştırmacılara, kumaşın üzerine yalnızca tek devreli transistörler değil, tüm unsurları birbiriyle bağlantılı bütünleşik elektronik devreler basma olanağı sağladı.



Buluşun giyilebilir teknolojide çığır açacağı tahmin ediliyor. Bugüne kadar üretilen giyilebilir elektronik cihazların çoğu plastik, kauçuk veya tekstil üzerine monte edilen katı elektronik devrelerle oluşuyordu. Söz konusu cihazlar genelde insan derisiyle uyumlu olmuyor, yıkandığında tahrip oluyor ve soluyabilen bir malzemeden yapılmadığından giyildiğinde sıkıntı veriyordu.



Araştırmayı yapan Cambridge Grafen Merkezinden Dr. Felice Torrisi, konuyla ilgili makalesinde, basılabilir elektronikte kullanılan mürekkeplerin zehirli çözücü maddeler içerdiğinden insan derisiyle ve çevreyle temas etmesinin sakıncalı olduğuna dikkati çekti. Torrisi, kullandıkları mürekkebin ucuz, güvenilir ve çevre dostu olduğunu vurguladı.



Buluşun sağlıktan enerjiye, askeri malzemelerden modaya kadar yaygın bir kullanım alanı bulabileceği belirtildi.



Araştırmanın sonuçları 'Nature Communications' dergisinde yayımlandı.



Kaynak : AA