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Kerkük petrolü için ilk imzalar atıldı

Irak Petrol Bakanı Cabbar Laibi, Bağdat ve Tahran'ın günde 30-60 bin varil Kerkük petrolünün İran'a sevkiyatını öngören bir prensip anlaşması imzaladığını açıkladı.

Ekonomi / 10 Kasım 2017 Cuma 23:14
Kerkük petrolü için ilk imzalar atıldı

Laibi, "Bu anlaşma, Irak için Kerkük petrolünün pazarlanmasına katkı sağlayacak ve Irak için ekonomik faydalar sunacak. Ayrıca komşu ülkelerle ekonomik ilişkiler pekiştirilecek" dedi.

'NİHAİ ANLAŞMA KISA SÜRE İÇİNDE İMZALANACAK'

Sputnik'in haberine göre İran'la henüz prensip anlaşması yaptıklarının da altını çizen Laibi, nihai anlaşmanın da kısa süre içinde imzalanacağını vurguladı.

YENİ PROJE HAZIRLIĞINDA TÜRKİYE PLANI

Öte yandan Irak Petrol Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Irak devlet petrol şirketi State Oil Marketing Organization (SOMO) ve İranlı yetkililer tarafından Bağdat'ta imzalanan anlaşma, günde 30-60 bin varil petrolün tankerlerle Kirmanşah'taki sınır kapısına taşınmasını ve burada İranlı şirketler tarafından teslim alınmasını öngörüyor.

Bakanlık, Türkiye, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Suriye gibi komşu ülkelerle ekonomik işbirliğini geliştirmek için yeni petrol projeleri hazırlamayı planladıklarını da belirtti.

BağdatKerkükTürkiyeÜrdünSuudi Arabistan


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