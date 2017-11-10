Karamollaoğlu seçim barajının düşmesinden yana

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Herkes ittifak ediyor ki yüzde 10 barajı hakikaten çok yüksek bir baraj ve dünyada emsali yok. Biz seçim barajının kalkması doğru olur kanaatindeyiz." dedi.



Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Karamollaoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Karamollaoğlu, bir gazetecinin seçim barajına ilişkin tartışmaları nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine seçimlerle ilgili konulardan birinin istikrar, diğerinin ise temsil olduğunu söyledi.



Yakın zamanda seçim barajı ve uyum yasalarıyla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulunacaklarını belirten Karamollaoğlu, "Herkes ittifak ediyor ki yüzde 10 barajı hakikaten çok yüksek bir baraj ve dünyada emsali yok. Biz seçim barajının kalkması doğru olur kanaatindeyiz." diye konuştu.





Kaynak : AA