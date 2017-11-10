USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Karamollaoğlu seçim barajının düşmesinden yana

'Herkes ittifak ediyor ki yüzde 10 barajı hakikaten çok yüksek bir baraj ve dünyada emsali yok. Biz seçim barajının kalkması doğru olur kanaatindeyiz'

Siyaset / 10 Kasım 2017 Cuma 20:17
Karamollaoğlu seçim barajının düşmesinden yana

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Herkes ittifak ediyor ki yüzde 10 barajı hakikaten çok yüksek bir baraj ve dünyada emsali yok. Biz seçim barajının kalkması doğru olur kanaatindeyiz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Karamollaoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu, bir gazetecinin seçim barajına ilişkin tartışmaları nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine seçimlerle ilgili konulardan birinin istikrar, diğerinin ise temsil olduğunu söyledi.

Yakın zamanda seçim barajı ve uyum yasalarıyla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulunacaklarını belirten Karamollaoğlu, "Herkes ittifak ediyor ki yüzde 10 barajı hakikaten çok yüksek bir baraj ve dünyada emsali yok. Biz seçim barajının kalkması doğru olur kanaatindeyiz." diye konuştu.


Kaynak : AA

Akıllı TahtaCumhurbaşkanıSivil ToplumSaadet Partisi Genel BaşkanıSeçim Barajı


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı