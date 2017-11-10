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İstanbul'da kafede silahlar patladı: Yaşamını yitirenler var

Alınan bilgiye göre, Bostancı sahili Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir kafedeki iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silah kullanılması sonucu 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 10 Kasım 2017 Cuma 23:06
İstanbul'da kafede silahlar patladı: Yaşamını yitirenler var

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Daha sonra gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başına kurşun isabet eden bir kişinin olay yerinde öldüğü belirlendi.

Hastaneye kaldırılan diğer yaralılardan biri de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yeri incelemesi yapıldı.

5 KİŞİ KAÇTI

Yaya olarak kaçtıkları belirtilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
Kaynak : AA

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