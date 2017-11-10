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İstanbul'da gece yarısı silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı

Maltepe’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 10 Kasım 2017 Cuma 01:16
İstanbul'da gece yarısı silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı

Olay, 23.45 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Emek Caddesi üzerinde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı masada oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 5'i silahla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı olan 2 kişinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

Polis Ekipleri


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