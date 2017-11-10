USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor.

3. Sayfa / 10 Kasım 2017 Cuma 22:09
İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' kapsamında, 39 ilçe ve 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor.

Şehir genelinde akşam saatlerinde başlatılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Foto Film, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yanı sıra özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, deniz polisi ve polis helikopteri de destek veriyor.Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

İlki 29 Eylül 2015'te gerçekleştirilen ve bu akşam 33.'sü yapılan uygulamanın amacının, sokak hakimiyetini sağlamak suretiyle suç ve suçlularla kesintisiz mücadele olduğu belirtildi.

- 'Aranan 3 bin 356 kişi yakalandı'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başladığı tarihten bugüne kadar iki haftada bir yapılan toplam 32 'Yeditepe Huzur Uygulaması'' kapsamında 782 bin 825 kişi üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulaması yapıldığı, aranan 3 bin 356 kişinin yakalandığı bildirildi.

Uygulamalar kapsamında 194 bin 420 aracın sorgusunun yapıldığı ve 2 bin 814 aracın trafikten men edildiği aktarılan açıklamada, toplam 5 milyon 430 bin 892 lira trafik cezası kesildiği belirtildi.

Açıklamada, denetlenen 17 bin 399 iş yerinden bin 336'sına işlem yapıldığı, yaklaşık 22 kilo uyuşturucu madde ile 97'si kurusıkı olmak üzere 510 tabanca ele geçirildiği kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan uygulamada, İstanbul'un 39 ilçesinde 200 noktada 5 bin polisle denetim yapıldığı, İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın da uygulamalara katılarak yerinde inceleme ve denetimlerde bulunduğu bilgisi verildi. Kaynak : AA

Polis HelikopteriEmniyet MüdürüTerörle MücadeleUyuşturucu MaddeTrafik Cezası


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı