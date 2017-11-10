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İmam Hatip öğrencilerinden Atatürk koreografisi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ’10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri’ kapsamında koreografi hazırladı.

Eğitim / 10 Kasım 2017 Cuma 09:43
İmam Hatip öğrencilerinden Atatürk koreografisi
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79'ncu yılı anma etkinlikleri kapsamında Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından koreografi hazırlandı. Okullarında farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, öğretmenleri Serap Hızarcı ve Okul Müdiresi Gülşen Çivici öncülüğünde 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı hazırladı.

Programı zenginleştirerek okullarında farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, okul bahçesinde koreografi oluşturdu. Bütün öğrencilerin katılımıyla oluşturulan ve renkli görüntülere sahne koreografide ‘Atatürk'ün İmzası' atıldı. Tosya'da ilk defa bir etkinlikte koreografi oluşturulması eğitim camiasından tam not alırken, oluşturulan anlamlı görüntüler izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi.

Okul Müdiresi Gülşen Çivici gazetecilere yaptığı değerlendirmede'' Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yılı nedeniyle 185 öğrenci ile Tosya'da koreografi yapıldı. 10 Kasım Anma törenleri öncesi böyle bir etkinlik yapmak istedik. 1850 öğrencimizle Atamızın imzasını yazdık' dedi.









Kaynak : İHA

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