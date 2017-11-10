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Fransız vekillerden Müslümanlara engelleme.

Paris’in Banliyö kenti Clichy’de Mart ayında bir caminin kapatılması üzerine her cuma namazını belediyenin önünde kılan cemaati Belediye Başkanları protesto etti.

Yaşam / 10 Kasım 2017 Cuma 17:04
Fransız vekillerden Müslümanlara engelleme.

Yaklaşık 8 aydır her Cuma namazını Belediye önünde kılın Müslümanları protesto eden Clichy Belediye Başkanı Remi Muzeau, Paris’teki diğer Belediye Başkanları ile birlikte hukuk devletinin Cumhuriyetçi Laikliğini savunma amacı ile protesto gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çok sayıda vatandaşın da katıldığı protesto gösterisinde “Fransa laiktir” sloganları atılırken Milli marşlar da okundu.

Öte yandan, Mart ayında Belediye’ye ait olan cami binasının kütüphaneye çevrildiği ve yerine şehrin uygun olmayan bir yerinde başka bir ibadet alanı verildiği, bunun üzerine cemaatin de tepkisini, her Cuma namazını belediye önünde kılarak gösterdiği öğrenildi.




Kaynak : İHA

ProtestoBelediye Başkanı


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