Ekmeğin gramajı ve fiyatına 'israf' ayarı

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, şu anda ekmek üretiminde alt sınırın 250 gram olduğunu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tebliğde yapacağı değişiklik sonucu israfı önlemek amacıyla artık ekmeğin 200 gram üretilebileceğini belirterek, 'Ekmekte taban 200 gram olacak, bunun altında olmayacak.' dedi.



Cihan Kolivar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ile görüşme yaptığını, görüşmede İstanbul'daki fırıncıların yaşadığı sorunları aktardığını ifade etti.



Bakanlığın israfın nedenine ilişkin bir araştırma yaptığını, araştırmada, ekmekte israfı artıran nedenlerin 'ucuzluk' ve 'gramaj' olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Kolivar, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'ne göre şu anda ekmek üretiminde alt sınırın 250 gram olduğunu, söz konusu alt sınırdan başlamak üzere 50'şer gram artışlarla ekmek üretilebildiğini anlattı.



Kolivar, 'Bakanlığın tebliğde yapacağı değişiklikle israfı önlemek amacıyla artık ekmek 200 gram üretilebilecek. Ekmekte taban 200 gram olacak, bunun altında olmayacak. Gramaj artışı da 10'ar gram olacak.' dedi.



Yeni tebliğin yeni yıla yetişmesini beklediklerini ifade eden Kolivar, 'Fırında 200 gram da, 250 gram da, 300 gram da, 400 gram da olacak. Halk hangisini isterse onu alacak. Bu çeşitlendirme sayesinde özellikle tek veya iki kişilik ailelerde küçük ekmek alınmasıyla israf azalacak.' diye konuştu.



'İSTESOB yeni fiyat belirleyecektir'



Cihan Kolivar, tebliğin yeni haliyle 2018 itibarıyla uygulanmasını, yayımlanmasını beklediklerini kaydederek, şöyle devam etti:



'Bu durum kesinlikle gizli zam olarak algılanmamalı. Burada biz fırıncıların da gözlemlediği, ekmeğin gramajının kişiye fazla gelmesi sonucu israf olması. Burada ana hedef, israfın azaltılması. Zaten ekmek fiyatlarını belirleyen İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) yeni tebliğ sonrası ekmek fiyatlarını yeniden değerlendirecek, bu kapsamda yeni fiyat belirleyecektir. Biz fırıncılar için de ekmek israfının önüne geçilmesi birincil meseledir.'



Kolivar, üzerinde durdukları bir başka sorunun fırın, bakkal ve market dışında ekmek satılması olduğunu belirterek, 'Türkiye'de pazarda, cami önünde, manavda, hatta ve hatta tütüncüde bile ekmek satılıyor. Nerede, nasıl, ne şekilde üretildiği belli olmayan bu ekmeklerin satışı yasak. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Satış yapan kimselerin engellenmesi için bakanlığa, belediyelere, zabıtalara başvuru yaptık.' diye konuştu.



Sağlıklı ve temiz fırında üretilen ekmeği vatandaşa ulaştırmayı amaçladıklarını kaydeden Kolivar, vatandaşların açıkta, pazarda, cami önünde satılan ekmekleri değil, denetlenen, hijyen şartlarını yerine getiren, istihdam sağlayan fırınlardan ekmek almaları gerektiğini belirtti.



Kolivar, fırınlardan alışveriş yapılmasının daha çok üretim manasına geleceğini, bu sayede zamların da geciktirilebileceğini söyledi.



'Sıcak ekmek yeme alışkanlığı israfı artırıyor'



Bayrampaşa'da fırıncılık yapan Münir Kazdal, İstanbul'da günde 2-3 milyon ekmeğin israf edildiğini, çöpe gittiğini, israfın ana sebeplerinden birisinin sıcak ekmek yeme alışkanlığı olduğunu söyledi.



Kazdal, 'Bu alışkanlık nedeniyle bakkal ve marketlere günde 3 defa ekmek servisi yapılıyor. Halbuki günlük süt bile bir defa servis ediliyor. Bundan dolayı marketlerde, 'yarın taze ve sıcak ekmek gelecek' düşüncesiyle gün içinde kalan ekmeğin hepsi iade ediliyor. Bu durum da israfa neden oluyor.' şeklinde konuştu.



Kazdal, bakkal ve marketlere günde 3 defa yapılan servislerin bire indirilmesi durumunda ekmekte israfın azaltılabileceğini belirtti.



Kaynak : AA