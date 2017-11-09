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'Dünyanın Kemanları Festivali' CRR'de başlıyor

Konserler ve söyleşi programlarıyla 3 gün sürecek festival, farklı ülkelerden kemancıları bir araya getirecek.

Kültür-Sanat / 09 Kasım 2017 Perşembe 16:29
'Dünyanın Kemanları Festivali' CRR'de başlıyor

Keman virtüözleri, müzisyenler ve keman yapım ustalarının katılacağı 'Dünyanın Kemanları' festivali, 15 Kasım'da başlayacak.

Cemal Reşit Rey Konser Salonunda (CRR) gerçekleştirilecek festivalde, konserlerin yanı sıra, söyleşi programları da yer alacak.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festivalde ilk etkinlik, Serhan Bali ve Cihat Aşkın idaresinde, katılımcı sanatçıların konuşma yapacağı söyleşi olacak.

Daha sonra 'Cihat Aşkın'ın Küçük Arkadaşları' olarak adlandırılan 'CAKA' bünyesinde, önemli başarılara imza atan Elfida Su Turan, Ilgın Top ve Bade Daştan ile genç neslin başarılı orkestra şefi, besteci ve piyanistlerinden Orçun Orçunsel sahne alacak.

Festivalin ilk günü, birbirinden farklı kültürlere sahip keman ustalarının bir araya geleceği, '3 Kemanın Hikayesi' konseri ile tamamlanacak.

'Dünyanın Kemanları Festivali'nin ikinci gününde, uluslararası sahnelerin en çok aranan genç virtüözlerinden Francesca Dego ve Francesca Leonardi, Kiev Virtuosi Oda Orkestrası'yla ilk kez İstanbul'da sahne alacak.

Programın son gününde, 'Türk Keman Sanatında Bir Efsane Nubar Tekyay' başlıklı söyleşinin yanı sıra Cihat Aşkın, Parisa Arsalani ve Behrang Hasani'nin katılacağı bir söyleşi programı daha yapılacak.

Festival, 'Ortadoğu'nun Kadim Geleneği' konseriyle, 17 Kasım'da sona erecek.

Kaynak : AA

OrçunKievUluslararasıOrkestra Şefi


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