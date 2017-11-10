Dolunay 19. Yeni Bölüm 2. Fragman (12 Kasım 2017)

Star Tv'nin sevilen dizisi Dolunay 19. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dolunay 19. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Dolunay 19. yeni bölüm 12 Kasım 2017 pazar günü ekranlara gelecek. İşte Dolunay 19. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..
Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Dolunay 19. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Sevilen dizi Dolunay 19. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.
Dolunay 19. yeni bölüm 12 Kasım 2017 Pazar günü ekranlara gelecek. İşte Dolunay 19. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..