Dolunay 19. Yeni Bölüm 2. Fragman (12 Kasım 2017)

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Dolunay 19. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen dizi Dolunay 19. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



Dolunay 19. yeni bölüm 12 Kasım 2017 Pazar günü ekranlara gelecek. İşte Dolunay 19. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..



Aşık bir çift gibi görünmek için yaptıklarının arkasında gerçek hisleri mi vardır? Kendilerine bileedemeseler de oyun için yaptıkları onları duygusal olarak da yakınlaştırır. Mahkeme günü yaklaştıkça heyecan da artmaktadır.Bulut'u ve dolayısıyla şirketi kaybetme korkusu yaşayan Hakan'ın aklında yeni fikirler vardır. Ferit ve Nazlı planlarının bozulmasından korkarak her adımlarını ölçülü atarken beklenmedik bir gelişme her şeyi alt üst eder.