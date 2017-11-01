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Dolunay 18. yeni bölüm fragman (05 Kasım 2017)

Dolunay son bölümü hafızalardaki yerini korurken beklenen görüntüler geldi. Soru işareti bırakan son bölüm finali ardından yayınlanan yeni fragmana Ferit ve Nazlı’nın romantik sahneleri dikkat çekiyor. Deniz, kaza yaptı mı? Ferit ve Nazlı’yı bekleyen kötü sürpriz ne? İşte Dolunay dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

Televizyon / 01 Kasım 2017 Çarşamba 11:46
Dolunay 18. yeni bölüm fragman (05 Kasım 2017)

Yayın gününde değişiliğe giden Dolunay dizisi 29 Ekim Pazar akşamı 17. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Ferit ve Nazlı arasında duygusal anların yaşandığı Dolunay dizisinin son bölüm finalinde Nazlı'nın kendi ağzından Ferit'i sevdiğini öğrenen Deniz, yaşadığı hayal kırıklığıyla tehlikeli bir adım attı.

Deniz'in akıbetini merak eden izleyiciler heyecanla Dolunay 18. bölüm fragmanını araştırıyordu, beklenen görüntüler geldi. Ancak yeni fragmana Asuman ve Hakan'ın karşı karşıya geldiği anlar ön plana çıktı. Yeni bölümde neler yaşanacak?

Ferit ve Nazlı evliliğinin sahte olduğunu öğrenen Asuman, bir kez daha Hakan'ın oyununa mı gelecek? 


İşte Dolunay yeni bölüm fragmanı ve son bölümü hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!

Dolunay 18. Bölüm Fragmanı

Dolunay Dizisi


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