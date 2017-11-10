Devlet erkanından Anıtkabir'e ziyaret

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yıl dönümünde Anıtkabir'de tören düzenlendi.



DEVLET ERKANI ANITKABİR'E ÇIKTI



Anıtkabir'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümet üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Resmi törenin sona ermesinin ardından Anıtkabir vatandaş ziyaretine açıldı.. Anıtkabir'deki tören dolayısıyla yoğun güvenlik önlemleri alındı.Erdoğanözel defterine şunları yazdı:Vefatının 79. yılının yıl dönümünde Kurtuluş Savaşı'nın büyük komutanı Cumhuriyetimizin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle, hürmetle, saygıyla yad ediyoruz. Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli miraslardani, biri olarak gördüğümüz Türkiye'yi muassır medeniyet seviyesi üzerine çıkarmak için gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun