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Devlet erkanından Anıtkabir'e ziyaret

Türkiye Cuhmuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 79. yılında Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Siyaset / 10 Kasım 2017 Cuma 09:17
Devlet erkanından Anıtkabir'e ziyaret
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yıl dönümünde Anıtkabir'de tören düzenlendi.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'E ÇIKTI

Anıtkabir'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümet üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.




SAYGI DURUŞU SONRASI İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

ERDOĞAN, ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Resmi törenin sona ermesinin ardından Anıtkabir vatandaş ziyaretine açıldı.. Anıtkabir'deki tören dolayısıyla yoğun güvenlik önlemleri alındı.



İŞTE ERDOĞAN'IN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

Vefatının 79. yılının yıl dönümünde Kurtuluş Savaşı'nın büyük komutanı Cumhuriyetimizin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle, hürmetle, saygıyla yad ediyoruz. Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli miraslardani, biri olarak gördüğümüz Türkiye'yi muassır medeniyet seviyesi üzerine çıkarmak için gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun
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